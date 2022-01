Stephanus-Grundschule Pritzwalk : Corona streicht Tag der offenen Tür für Pritzwalker Schule

Am jetzigen Sonnabend wollte die Evangelische Stephanus-Grundschule in Pritzwalk zum Tag der offenen Tür einladen. Doch auf Grund der aktuellen pandemischen Entwicklung wird dieser in den April verschoben.

Pritzwalk | Auch wenn der Tag der offenen Tür wegen der derzeitigen pandemischen Lage nicht wie geplant stattfinden kann, so läuft alles hinter den Kulissen weiter, um in diesem Jahr die Evangelische Stephanus-Grundschule in Pritzwalk eröffnen können. Mit Blick auf die Verschiebung der Veranstaltung, vom jetzigen Sonnabend auf den 2. April, sagt Schulleiterin Ann...

