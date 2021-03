Proteste in Weisen : Versetzte Poller sorgen für Ärger

Der Weisener Weg in Breese soll künftig an der Deichstraße abgepollert werden - das führt zu Protesten in Weisen.

Breese | Die Gemeinde Breese will auf dem Weisener Weg die Absperrpoller versetzen – und löst damit Protest in der Nachbargemeinde Weisen aus. Zur Verkehrsberuhigung war der Weisener Weg auch bisher abgepollert, und zwar östlich der Siedlung „Knieperloch“. Wer aus Richtung Weisen über die Stepenitzbrücke nach Breese unterwegs war, konnte also die Strecke durch...

