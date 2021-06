B 189 in Wittenberge : A14-Protest sorgt für Vollsperrung von Elbbrücke am Sonnabend

Sonnabend steht die bis dahin größte Vollsperrung der B 189-Elbbrücke in Wittenberge an. Grund sind Proteste von Aktivisten gegen den Bau der A 14. Das bringt besonders Probleme für den Rettungsdienst.

Wittenberge | Ob Wochenendeinkauf, Spediteur, Ausflug oder der in Lebensgefahr schwebende Patient - die Sperrung der B 189-Elbbrücke am Sonnabend wird hunderte Kraftfahrer betreffen. Die Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz vor. Der Rettungsdienst Prignitz arbeitet fieberhaft an alternativen Transportmöglichkeiten und die Prignitzer Wirtschaft prüft rechtlic...

