Weißstörche in der Prignitz : Rätsel um Parasiten bei Störchen in der Prignitz ist gelöst

Während der Beringung junger Weißstorche wurden rätselhafte Wunden an den Beinen der Tiere festgestellt. Wochenlang tappten die Experten im Dunkeln, was die Ursachen sein könnten. Jetzt gibt es endlich eine Antwort.

Prignitz | Wochenlang rätselten Experten, woher die kleinen Fraßspuren stammen könnten. Während der diesjährigen Beringung zeigten mehrere junge Weißstorche bislang noch nie dagewesene Wunden an den Beinen. Ein Phänomen, das auch in an anderen Regionen zu beobachten war. Jetzt scheint des Rätsels Lösung gefunden: Speckkäferlarven sollen die Ursache sein. „Das...

