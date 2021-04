Mutter Courage des Ostens : Zum 80. Geburtstag mit Büste in Perleberg geehrt

Perleberg ehrt die einstige Brandenburger Sozialministerin Regine Hildebrandt mit einer Büste.

Perleberg | Seit heute steht in Perleberg eine Büste von Regine Hildebrandt. Am Montag, an dem Tag, an dem die einstige Brandenburger Sozialministerin 80 Jahre alt geworden wäre – sie starb am 26. November 2001 –, enthüllten Landrat Torsten Uhe, Krankenhaus-Geschäftsführer Karsten Krüger, der Künstler Bernd Streiter und der Kreistagsvorsitzende Harald Pohle die B...

