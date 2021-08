Klanglandschaft gestartet : Reihe Klanglandschaft Prignitz mit erstem Konzert in Wittenberge

Mit Musik aus dem 16. und 17. Jahrhundert ist die Klanglandschaft Prignitz in Wittenberge gestartet. Dabei wurde zugleich ein neuer Begegnungsort eingeweiht. Nächste Station ist das Renaissanceschloss Demerthin.

Wittenberge | Mit Musik des 16. und frühen 17. Jahrhunderts ist am Sonntag in Wittenberge die Konzertreihe „Klanglandschaft Prignitz“ gestartet. Vor rund 40 Zuhörer erklang Musik, die sich den Themen Zeit und Vergänglichkeit widmet, erwartet die Besucher beim ersten Konzert der Reihe . Die Darbietungen des Ensembles „Astrophil und Stella“ in der sanierten und zu ei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.