Neustart in Prignitzer Kunst : Rendezvous mit Nachbarn gab regionalen Künstlern ein Publikum

Einen Neustart für die regionale Kultur und Kunst haben Perleberg, Wittenberge und viele Akteure aus der Szene am Wochenende versucht. Trotz des guten Konzeptes und Standortes lag der Besuch unter den Erwartungen.

Perleberg | Es ist ein etwas holpriger Neustart für die regionale Kulturszene am Wochenende. Das „Rendezvous mit Nachbarn“ am alten Flugplatz in Perleberg sollte Künstler aus der Region und ihre Werke wieder in den Blick der Öffentlichkeit rücken. Und so den Weg für eine bessere Wahrnehmung von Kultur nach der Corona-Krise ebnen. „Der richtige Standort, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.