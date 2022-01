Neue Straßenbeleuchtung : Hellere Straßen in Rohlsdorf

Der Förderbescheid für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Rohlsdorf ist da, nun kann das Vorhaben umgesetzt werden. Aus dem LEADER-Programm werden dafür rund 70.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Rohlsdorf | In Rohlsdorf wird es noch in diesem Jahr heller. Die alte Straßenbeleuchtung wird gegen eine neue ausgetauscht. Dabei wird die Anzahl der Lampen von 13 auf 19 erhöht. Während gegenwärtig schon erste neue Kabel in dem Dorf verlegt werden, soll das Gesamtvorhaben dann im Sommer abgeschlossen werden. Mitte September des vergangenen Jahres gi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.