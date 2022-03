Haushaltsplanung : SC Hertha möchte für den zweiten Sportplatz eine Flutlichtanlage

Der Karstädter Sportclub will über den Kreissportbund einen Antrag auf Förderung stellen. Doch rund 20.000 Euro müssen als Eigenmittel zur Verfügung stehen. Die will die Gemeinde in ihren Haushaltsplan aufnehmen.

Karstädt | Der SC Hertha Karstädt hat Visionen. Das Sportplatzareal beim Freizeitkomplex an der Putlitzer Straße soll aufgemöbelt werden. Doch der Vereinsvorstand rückt erst einmal von den sowohl visionären als auch kostenintensiven Plänen eines Kunstrasenplatzes ab. Diese hatten die Hertha-Verantwortlichen vor gut einem Jahr ins Spiel gebracht. Das Nützlichst...

