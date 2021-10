Negativserie hält : SSV Einheit Perleberg kassiert vierte Niederlage in Folge

Der SSV Einheit Perleberg kassierte in der Fußball-Landesliga Nord gegen den zuvor noch sieglosen FSV Babelsberg 74 eine verdiente 1:4 (0:2)-Heimniederlage und rutschte nach der vierten Saisonpleite auf Platz 14 ab.

Perleberg | Der SSV Einheit Perleberg bleibt in der Fußball-Landesliga Nord weiter ein Aufbaugegner für die hinter ihm stehenden Teams. Am Samstag kassierten die eigentlich in Bestbesetzung angetretenen Rolandstädter im Nachholspiel gegen den zuvor noch sieglosen FSV Babelsberg 74 eine verdiente 1:4 (0:2)-Heimniederlage und rutschten nach der vierten Saisonpleite...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.