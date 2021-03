Saison für Prignitzer beendet : Landesverband Brandenburg bricht Fußballspielzeit ab

Die Spielzeit 2020/21 im Fußball-Landesverband Brandenburg (FLB) wird abgebrochen. Es gibt keine Auf- und Absteiger.

Prignitz | Der Punktspielbetrieb der Spielzeit 2020/21 im Fußball-Landesverband Brandenburg (FLB) wird wegen der Corona-Pandemie abgebrochen. Der FLB-Vorstand stimmte auf seiner virtuellen Sitzung am Montagabend einem entsprechenden Antrag der spielleitenden Stellen einstimmig zu. Keine Auf- und Absteiger in den Ligen Weiter heißt es in der FLB-Mitteilung:...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.