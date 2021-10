Wittenberge: Ausstellung endet : Schau über Kriegsende in der Prignitz kommt nach Perleberg

Die Sonderausstellung über das Kriegsende in der Prignitz ist in Wittenberge gut angenommen worden. Jetzt zieht sie um nach Perleberg. Das gesammelte Wissen wird über verschiedene Formen weitervermittelt.

Wittenberge | Am Freitag ist in Wittenberge Schluss. Die Sonderausstellung „Das Kriegsende in der Prignitz“ zieht in der nächsten Woche von der Alten Burg in das Stadt- und Regionalmuseum Perleberg um. In Wittenberge hat sie die Erwartungen erfüllt. „Immer, wenn ich in die Sonderausstellung gekommen bin, habe ich Besucher getroffen“, freut sich Museumsleiter Marcel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.