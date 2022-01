Pritzwalk : Schornsteinfeger Steffen Krüger übernimmt Bezirk in der Heimat

Nachdem er in ganz Deutschland herumkam, will sich Schornsteinfeger Steffen Krüger nun in seiner Prignitzer Heimat niederlassen und übernimmt ab diesem Jahr einen Kehrbezirk in Pritzwalk.

Pritzwalk | Er hat viel vom Land gesehen, doch nun zieht es ihn wieder in die Heimat. Der gebürtige Perleberger Steffen Krüger war als Schornsteinfeger in ganz Deutschland tätig, nun ist er zurück und übernimmt ab diesem Jahr einen Kehrbezirk. Künftig ist er für eine Hälfte der Stadt Pritzwalk sowie für 27 umliegende Dörfer zuständig. Bis hierher war es ein la...

