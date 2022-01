Als Zweiter in Meisterrunde : Seedorfer Kegler beenden Vorrunde mit Sieg und Niederlage

Die Kegler des SVL Seedorf 1919 haben die Vorrunde in der 1. Bundesliga mit einer 0:3-Niederlage bei Oldenburg/Holstein und einem 3:0-Heimsieg gegen Bergedorf beendet und spielen nun in der Meisterrunde um Medaillen

Seedorf | Die Bohlekegler des SV Löcknitzstrand Seedorf 1919 haben die Vorrunde in der 1. Bundesliga mit einer Niederlage und einem Sieg beendet. Nach dem 0:3 (30:48 Einzelwertungspunkte) am Samstag beim KSK Oldenburg/Holstein landeten die Prignitzer am Sonntag im zweiten Nachholspiel einen klaren 3:0 (52:26)-Heimerfolg gegen den SKV Bergedorf. Hinter Serienmei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.