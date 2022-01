1. Bundesliga Bohle : Seedorfer Kegler starten mit brisantem Duell in die Meisterrunde

Am Wochenende starten die Bohlekegler vom SVL Seedorf 1919 in der 1. Bundesliga Bohle mit zwei Heimspielen in die Meisterrunde. Zum Auftakt stehen auf der Seedorfer Anlage zwei Brandenburg-Duelle auf dem Programm.

Seedorf | Nachdem die Bohlekegler vom SV Löcknitzstrand Seedorf 1919 in der 1. Bundesliga Bohle als Zweiter der Vorrundenstaffel 1 den Einzug in die Meisterrunde mit den besten acht Teams geschafft und damit den vorzeitigen Klassenerhalt perfekt gemacht haben, können sie im weiteren Saisonverlauf befreit aufspielen. Und im Kampf um den Deutschen Meistertitel un...

