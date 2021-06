Seit 30 Jahren in Perleberg : Willam-Optik feiert Jubiläum

Willam-Optik in der Perleberger Innenstadt feiert in diesen Tagen sein 30-jähriges Jubiläum. Und dafür hat sich Inhaberin Diana Stürzebecher einiges für ihre Kunden ausgedacht.

Perleberg | Im Schaufenster hängt eine riesige, lilafarbene 30. Geschäftsinhaberin Diana Stürzebecher bietet allen Kunden ein Glas Sekt oder Orangensaft an. Und dann gibt es noch den „SEHwerk-Wurm“, eine kleine Porzellanfigur, als Brillenhalter gegen Spende zu kaufen. Denn in dieser Woche feiert das Optikerfachgeschäft „SEHwerk Willam-Optik“ in der Perleberger Bä...

