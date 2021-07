Abgeordneter auf Sommertour : Sebastian Steineke informiert sich in Groß Pankow

Eine renovierte Turnhalle, ein geplanter Schulanbau und die neue Skaterbahn: In Groß Pankow bekam der örtliche Bundestagsabgeordnete Sebastian Steineke einige aktuelle und künftige Projekte zu sehen.

Groß Pankow | Sommertour in Wahlkampfzeiten: Der Bundestagsabgeordnete für die Prignitz, Sebastian Steineke (CDU), war am Dienstag unter anderem in Groß Pankow unterwegs. Zusammen mit Bürgermeister Marco Radloff besuchte er die Juri-Gagarin-Grundschule. Hier hat die Gemeinde große Pläne für die kommenden Jahre. Aufgrund der weiterhin steigenden Schülerzahlen soll e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.