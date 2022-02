Sonderausstellung Wittenberge : Stadtmuseum macht die Liebe greifbar

Ab Sonntag ist eine neue Sonderausstellung im Wittenberger Stadtmuseum zu besichtigen. Sie setzt sich mit einer Emotion auseinander, die Menschen ihr Leben lang begleitet - der Liebe.

Wittenberge | Was ist das eigentlich, diese Liebe? Ist sie lediglich ein biochemischer Vorgang, durch den ein bestimmter Bereich unseres Gehirns stimuliert wird? Ist sie Schmerz? Ist sie Glück? Ist sie eine Emotion, durch die unser Verhalten, unser Leben bestimmt wird? - Was ist Liebe für Sie? Am Montag ist Valentinstag und „natürlich ist es nicht ganz zufällig,...

