Erfolgreiche Bohlekegler : SpG Prignitz schafft mit zwei Teams den Aufstieg

Die Bohlekegler der Spielgemeinschaft (SpG) Prignitz haben sich mit gleich zwei Teams den Staffelsieg und den damit verbundenen Aufstieg in die nächsthöheren Ligen gesichert. Beim Saisonfinale reichten zweite Plätze.

