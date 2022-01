Praxistest für Banknachwuchs : Sparkassenprojekt „Azubi-Filiale“ geht in die 5. Runde

Zwei Wochen lang werden Azubis der Sparkasse Prignitz zwei Filialen in eigene Verantwortung übernehmen. Bei diesem Praxistest sollen die Auszubildenden das erworbene Wissen im Kontakt mit den Kunden anwenden.

Pritzwalk | Zwölf angehende Bankkaufleute der Sparkasse Prignitz übernehmen am Montag die 5. Azubi-Filiale. Nach Abschluss der Planung stehen den Azubis zwei aufregende und lehrreiche Wochen in der Praxis bevor. Bei der Vorbereitung auf diese Zeit wurden Kundentermine koordiniert und zusätzliche Schulungen durchgeführt, um die Kunden qualifiziert beraten zu können. Die Auszubildenden der Sparkasse Prignitz übernehmen für zehn Tage den kompletten Geschäftsbetrieb der Geschäftsstelle Marktstraße in Pritzwalk und der Geschäftsstelle Kyritzer Straße in Wittenberge. Herausforderung meistern Alle Aufgaben werden wie im normalen Geschäftsbetrieb von den Auszubildenden erledigt, jeder von Ihnen hat seine Tätigkeiten als Geschäftsstellenleiter, Berater und als Servicemitarbeiter, auf die sie sich vorbereitet haben. Abgesehen von den neuen Gesichtern ändert sich für die Kunden nichts, teilte die Sparkasse Prignitz mit. „Dieses Projekt wird von den Azubis als große Herausforderung gesehen“, so Azubi Sven Schlüter. Ebenso betonte Azubine Annabell Ganzwig, „Diese Zeit wird insbesondere unseren Teamgeist nochmals bestärken“. Ganz allein ist der Bankernachwuchs nicht, zwei erfahrene Kolleginnen stehen Ihnen beratend zur Seite. Gestalterische Ideen werden während des Projektes durch die Azubis eingebracht. So wird es neben einem Gewinnspiel weitere Aktionen für die Kunden geben. ...

