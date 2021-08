Elbebadetag am Wochenende : Sport und Spaß im Vordergrund im Wittenberger Nedwighafen

Am Freitag sind die Schulklassen dran, am Sonnabend dann Jedermann. Vom Drachenbootrennen über Schwimmwettkämpfe und Stand-Up Paddling bis zum Elbtreiben –- der Elbebadetag in Wittenberge steigt am Wochenende.

Wittenberge | Im Wittenberger Nedwighafen stehen am Freitag und Sonnabend Sport und Spaß im Vordergrund. Dann soll die Elbe beim Elbebadetag brodeln. „Gemeinsam Spaß haben und gemeinsam sportliche Aktivitäten erleben, das steht im Vordergrund“, sagt Christian Maasch von der Freizeitpark Wittenberge GmbH. Er und Lutz Lange wollen als Veranstalter und Organisatoren d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.