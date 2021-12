Adventstürchen Prignitz : Technisches Denkmal zieht ohne Elektronik Schiffe aus der Elbe

Seit fast 60 Jahren wird die Slipanlage in Wittenberge genutzt, um Arbeitsschiffe an Land zu holen.

Wittenberge | Schon etwas rostige Schienen, Wagen mit dicken Holzbalken und Stahlseile, die auf großen Trommeln laufen - So ganz modern kommt die Slipanlage des Wasser- und Schiffahrtsamtes Elbe (WSV) in Wittenberge nicht mehr daher. Nicht verwunderlich, denn sie ist ein technisches Denkmal. Am 1. Juni 1963 ging sie in Betrieb und tut noch heute ihren Dienst. De...

