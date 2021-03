Tierpark Perleberg : Richtfest für die „neue Mitte“

22 Tage nach dem Baubeginn steht die Richtkrone auf der Kinderscheune. Fertigstellung soll im Sommer 2022 sein.

Perleberg | Der Perleberger Tierpark bekommt eine neue Mitte. Im Zentrum dieser steht die Kinderscheune, in die im kommenden Jahr die Zooschule einziehen soll. Am Montagnachmittag konnte bereits das Richtfest gefeiert werden. Familienfreundliches Projekt für die ganze Region „Es ist schon wieder fünf Jahre her“, so Bürgermeisterin Annett Jura. „Damals hatte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.