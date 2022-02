Nabu Besucherzentrum Rühstädt : Tipps zum rhythmusbasierten Gärtnern

C. Freydank

Aussaat- und Pflanztermine sind in den vergangenen Jahren zunehmend unsicherer geworden. Ellen Beuster vom Nabu gibt Tipps zum phänologischen Gärtnern - das heißt nach Beobachtungen in zehn Vegetationsphasen.

Rühstädt | Ende Januar/Anfang Februar schauen schon die ersten Tulpen aus dem Boden, an Horthensien kommen bereits die ersten Knospen zum Vorschein. Die Witterung durch den Klimawandel lässt bei den Hobbygärtnern auch in der Prignitz die Aussaat- und Pflanztermine in den vergangenen Jahren immer unsicherer werden. Nur nach den klassischen vier Jahreszeiten vorzu...

