Rad, Caravan und Natur : Tourismus in Prignitz profitiert von neuer Ausrichtung

Der Tourismus in der Prignitz hat weniger unter Corona gelitten als andere Regionen. Eine Ursache ist die Ausrichtung auf Trends wie Rad-, Caravan- und Naturangebote. Künftig spielt Regionalität eine größere Rolle.

Perleberg | Ein gewöhnlicher Wochentag im Oktober, am Nedwighafen in Wittenberge stehen gut 15 Wohnmobile aus mehreren Bundesländern. Keine Überraschung für Mike Laskewitz, den Geschäftsführer des Tourismusverbandes Prignitz. Der Caravantourismus boome auch in der Region seit Jahren, im Sommer oft bis an die Grenze der Kapazitäten und darüberhinaus, erläutert er....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.