Touristisches Ausflugsziel : Heimatschüün und Heimatstube Groß Breese wieder geöffnet

Seit Pfingstsonnabend öffnet der Heimat-, Geschichts- und Kulturverein Breese, Groß Breese, Kuhblank e. V. wieder seine Heimatschüün und Heimatstube. Seit diesem Jahr ist er Mitglied im Tourismusverband Prignitz.

Groß Breese | Die Türen stehen wieder offen. „Wir haben gesagt, wenn es los geht, sind wir dabei“, erzählt Silke Last, Vorsitzende des Heimat-, Geschichts- und Kulturverein Breese, Groß Breese, Kuhblank. Sie führt uns durch die Heimatschüün. Ein wahrer Fundus aus alten Zeiten ist hier zu entdecken. Alles was in der Landwirtschaft, im Handwerk oder zum Leben im länd...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.