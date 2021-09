U18-Wahl in Groß Pankow : Hier sind nur Jugendliche stimmberechtigt

Bei der Bundestagswahl dürfen nur Menschen ab 18 abstimmen. Das ist an diesem Freitag einmal anders - da veranstaltet die Landjugend eine Wahl für alle unter 18. Und die läuft beinahe so ab wie in echt.

Groß Pankow | Vor dem Jugendclub in Lindenberg (Gemeinde Groß Pankow) steht ein Kremser. Die Transparente und Luftballons, die ihn rundum schmücken, sollen zeigen: Er ist heute ein fahrendes Wahllokal für die Bundestagswahl. Die Besonderheit: Hier dürfen nur Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren abstimmen. Alles wie in echt Die bundesweite Aktion der Landjug...

