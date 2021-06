Uhrenturm Wittenberge : Manfred Hamms Ausstellung zeigt Lost Places des Industriezeitalters

"Die antiken Stätten von morgen" heißt die Fotoausstellung, die der Poetik des Zerfalls nachspürt. Ausrangierte Flugzeugträger, alte Maschinenhallen - vieles von dem, was Hamm festgehalten hat, existiert nicht mehr.

Wittenberge | Eine Generatorenhalle mit eingestürztem Dach in Schottland. Die Schwarz-Weiß-Aufnahme des zerfallenen Gebäudes erinnert an eine Kirchenruine. Ein anderes Foto zeigt ein ehrwürdiges Gebäude mit klassizistischem Mauerwerk in der italienischen Lombardei. Doch kein repräsentatives Verwaltungsgebäude, kein nobler Herrensitz ist hier zu sehen, sondern eine ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.