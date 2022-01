Wie eine Splitterbombe : Unbekannte sprengen Glascontainer in Wittenberge

Ein lauter Knall weckte die Anwohner der Dr.-Salvador-Allende-Straße in der Nacht zu Sonnabend. Das Ausmaß sahen sie dann am nächsten Morgen und riefen die Polizei.

Wittenberge | Ein lauter Knall hat in der Nacht zum Sonnabend die Anwohner in der Dr.-Salvador-Allende-Straße in Wittenberge geweckt. Laut Polizei war das Ausmaß erst am nächsten Morgen ersichtlich. Die gerufenen Beamten vermuten, dass ein Feuerwerkskörper entzündet und in den Glascontainer geworfen wurde. Dadurch wurde der Deckel des Containers abgesprengt und der...

