Polizeieinsatz in Wittenberge : Unbekannte stehlen Spanngurte von Lkw

Wittenberge | Unbekannte haben am Donnerstag, dem 10. März, gegen 08.20 Uhr Spanngurte aus einem unverschlossenen Fach eines Lastkraftwagens gestohlen. Das Fahrzeug parkte zur Tatzeit in der Breeser Straße in Wittenberge. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 700 Euro. Eine Anzeige wurde aufgenommen. ...

