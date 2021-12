Feuerwehreinsatz in Perleberg : Unbekannter legte Feuer in Krankenhaustoilette

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Donnerstagmittag in der Rolandstadt Perleberg. In einer Krankenhaustoilette war starke Rauchentwicklung festgestellt worden.

Perleberg | Polizei und Feuerwehr kamen am Donnerstagmittag in Perleberg zum Einsatz. Auf einer Station des Kreiskrankenhauses Prignitz in der Dobberziner Straße hatte ein Unbekannter in einer Toilette einer ein Feuer gelegt. Wie die Polizeidirektion Nord am Nachmittag mitteilte, kam es dadurch zu einer starken Rauchentwicklung. Kameraden der Feuerwehr löschten u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.