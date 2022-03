Polizeieinsatz in Wittenberge : Fahrerflucht nach Unfall auf Parkplatz in der Neuhausstraße

Bisher hat die Polizei keine Hinweise auf den Täter.

Wittenberge | Die 79-jährige Geschädigte stellte ihren Wagen am Montag, dem 7. März, auf einem Parkplatz in der Neuhausstraße in Wittenberge ab. Als sie am Mittwoch, dem 9. März gegen 14 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass die linke Fahrzeugfront durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt wurde. Hinweise auf Täter konnten bisher nicht e...

