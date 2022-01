Archive für Stasi-Unterlagen : Unterbringung entspricht nicht den Normen des Bundesarchivs

Die Sanierung der Archive für die Stasi-Unterlagen wird dreistellige Millionenbeträge erfordern. Derzeit entspricht die Unterbringung nicht den Standards des Bundesarchivs.

Potsdam | Nach der Fusion der Stasi-Unterlagenbehörde mit dem Bundesarchiv rechnet der Präsident des Bundesarchivs, Michael Hollmann, mit Baukosten in Höhe eines dreistelligen Millionenbetrags. Insgesamt müssten an sechs Standorten der ehemaligen Stasi-Unterlagenbehörde Baumaßnahmen stattfinden, um die dortigen Archive zu ertüchtigen, sagte Hollmann am Mittwoch...

