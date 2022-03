Perleberg : Verkehrseinschränkungen im Wiesenweg

Aufgrund von Tiefbauarbeiten kann die Straße ab 7. März nur noch in eine Richtung befahren werden.

Perleberg | Ab kommender Woche Montag kommt es in Perleberg im Wiesenweg zu Einschränkungen des Verkehrs. An der Straße werden Tiefbauarbeiten vorgenommen, wie es aus einer Mitteilung der Stadt heißt. Aufgrund der örtlichen Verhältnisse muss der Wiesenweg auf Höhe der Grundstücken 4a bis 6 bis zur Einmündung in die Straße „An den Hufen“ halbseitig gesperrt werden...

