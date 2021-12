Prignitz impft zügig : Viele Partner ermöglichen Impfangebote zusätzlich zu Hausärzten

Die neue Impfstelle in Wittenberges Bahnstraße wird gut angenommen. Anker der Corona-Impfkampagne in der Prignitz bleiben aber die 45 Hausarztpraxen. In den Impfstellen gibt er derzeit ausreichend freie Termine.

Wittenberge | Wer sich in der neuen Wittenberger Impfstelle gegen Corona impfen lassen will, muss nicht viel Zeit mitbringen. Am Mittwoch war zur Mittagszeit der Wartebereich fast leer, der Aufenthaltsbereich, wo noch eine Viertelstunde wegen möglicher Impfreaktionen gewartet werden muss, hingegen gut gefüllt. Wer kam, wurde schnell registriert und ohne weitere Ver...

