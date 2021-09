Kriminalität im Landkreis : Gleich vier Einbrüche in einer Nacht in der Prignitz

Sie verteilten sich auf den gesamten Landkreis. Nicht immer waren die Diebe erfolgreich.

Prignitz | Gleich vier Firmeneinbrüche in nur einer Nacht meldete die Polizei am Freitagmittag. Sie verteilen sich auf den gesamten Landkreis. Nicht immer waren die Diebe erfolgreich. Unbekannte Täter versuchten in die Räume eines Geschäftes in der Legder Chaussee in Bad Wilsnack einzudringen. Drei Fenster wollten sie gewaltsam öffnen, aber das gelang ihnen n...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.