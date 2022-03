„Jugend musiziert“ : Violinist aus Karstädt erfolgreich auf dem Weg zum Berufsmusiker

Violinist Firas Alfares kehrt als erfolgreichster Solist mit 25 Punkten vom Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ aus Rathenow zurück. Damit löste der 20-Jährige die Fahrkarte zum Landeswettbewerb nach Frankfurt (Oder).

Perleberg | Wenn am 25. und 26. März in Frankfurt (Oder) der diesjährige Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ ausgetragen wird, sind auch sechs Prignitzer Musikschüler dabei. Als erfolgreichster Solist geht Firas Alfares (Violine) an den Start. Er kehrte mit 25 Punkten vom Regionalfinale aus Rathenow zurück. Diese Punktzahl konnte aus Prignitzer Sicht nur noch das...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.