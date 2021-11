Vor dem Volkstrauertag : Perleberger Gymnasiasten reinigen Kriegsgräber

Nur wenige Tage vor dem Volkstrauertag sind Perleberger Gymnasiasten auf dem Waldfriedhof der Rolandstadt zu finden. Sie reinigen die Gräber der Opfer beider Weltkriege. Unterstützt werden sie dabei vom Betriebshof.

Perleberg | Ein ungewöhnliches Bild zeigt sich am Dienstagmittag Besuchern des Perleberger Waldfriedhofes: Schülerinnen und Schüler der Klasse 8.1 des Gottfried-Arnold-Gymnasiums sind hier zu finden, putzen die Holzkreuze und Gedenksteine an den beiden Grabstätten für die Opfer beider Weltkriege. Gedenken an die Opfer der Kriege Besonders die Holzkreuze sin...

