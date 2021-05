Wahlbezirke Amt Putlitz-Berge : Wegen Corona-Bedingung Wahllokale zu schließen ist keine Option

Das Amt belässt es bei 21 Wahllokalen für die Bundestagswahl 2021

Putlitz | Unter Corona-Bedingungen werde die Bundestagswahl im September „spannend", so Stephanie König. Die Wahlleiterin im Amt Putlitz-Berge betonte im Amtsausschuss, dass „aufgrund der besonderen Situation in diesem Jahr viele Wahlberechtigte die Briefwahl in Anspruch nehmen werden". Und da kommt nach einer Änderung der Bundeswahlordnung ein Problem auf d...

