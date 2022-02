Kriminalität Wittenberge : Zeitlicher Ablauf des Wittenberger Großeinbruchs wird untersucht

Ob ein oder mehrere Täter den Wohnblock in Wittenberge ausräumten, versucht die Polizei derzeit zu klären. Da das Gebäude abgerissen werden soll, belasten die Schäden die Wohnungsbaugesellschaft nicht allzu stark.

