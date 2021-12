Kinderaktion Pritzwalk : Weihnachtsbäume in Pritzwalker Innenstadt warten auf Schmuck

Kinder können ab sofort Weihnachtsbäume in der Innenstadt von Pritzwalk schmücken. Wunschbäume werden im Citybüro reserviert. Zudem winken Preise.

Pritzwalk | Kleine Tannen sind derzeit in der Pritzwalker Innenstadt zu finden. Was ihnen fehlt, ist weihnachtlicher Baumschmuck. „Dafür können die Kinder der Stadt und der Ortsteile sorgen“, teilt Beate Vogel, Pressesprecherin des Rathauses, mit. „Die Gruppen in den Grundschulen, in den Horten und in den Kindergärten sind aufgerufen, fleißig Baumschmuck zu baste...

