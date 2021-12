Adventstürchen Prignitz : Rote Fetzen erinnern an Leinwand des Perleberger Kinos Central

Wohn- und Geschäftshaus, Kino, Leerstand und demnächst Veranstaltungsraum. Für das einstige Perleberger Kino Central beginnt ein neues Zeitalter.

Perleberg | Nichts erinnert an ein Kino. Jedenfalls nicht von außen. Ein Ziegelsteinbau dessen kleine Fenster typisch für einen Speicher sind. Manche von ihnen sind zugemauert. An der breiten Wand sechs Nistkästen, einige hängen ziemlich schief. Efeuranken greifen nach der zweiten Etage. Das Hinterhaus vom Großen Markt 10 in Perleberg macht einen verschlafenen Ei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.