Wischefest in Wootz : Die ganze Wische backt Kuchen

Beim Wischefest kam am Sonntag die Lenzener Wische ganz ungezwungen zusammen. Eine Gelegenheit, die lange nicht mehr bestanden hatte - und doch so wichtig ist, wie Bürgermeisterin Nadine Mewes deutlich macht.

Wootz | Der ungemütliche Wind, der noch am Sonnabend allerorten die Menschen in die Häuser trieb, ist heute vergessen. An diesem Sonntag scheint die Sonne und lockt die Menschen langsam wieder hervor. Als es auf den Mittag zugeht, ist der Festplatz in Wootz schon gut gefüllt. Jung und alt feiern das Wischefest. Zwei Tage Jahresurlaub – mehr geht nicht B...

