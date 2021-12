Polizeieinsatz Wittenberge : 20-Jähriger zückt Messer und sticht zu

Am Sonntag eskalierte ein Streit in Wittenberge. Jetzt ermittelt die Mordkommission wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Wittenberge | Am vergangenen Sonntag suchte ein 20-Jähriger einen 23-Jährigen in einer Wohnung in der Friedrich-Engels-Straße in Wittenberge auf. Zwischen den Beiden entbrannte ein Streit, bei dem der 20-Jährige ein Messer zückte und in Richtung des 23-Jährigen stach. Dieser wurde hierbei verletzt. Der Jüngere ergriff die Flucht. Das wollten der Verletzte und die L...

