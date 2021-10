Wittenberge : Hexen in der Stadtbibliothek

Die Mitarbeiterinnen ließen sich etwas einfallen für ihre jungen Gäste.

Wittenberge | Verhextes Chaos herrschte am Mittwoch in der Stadtbibliothek Wittenberge. Nicht etwa in den Regalen für Bücher und Medien, sondern für die jungen Gäste aus dem Hort der Montessorischule, die am Nachmittag zu Besuch waren. Mitarbeiterin Johanna Gumz und Leiterin Carolin Renkewitz luden zu Wissens- und Geschicklichkeitsspielen und auch die passenden ...

