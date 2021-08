Neueröffnung in Wittenberge : Neues Kosmetikstudio setzt auf ungewöhnliche Anwendungen

Zwölf Jahre lang hatte Sandra Brandes in der Kristalltherme gearbeitet. Nun hat sie den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt und in Wittenberge das Kosmetikstudio "Hautpunkt" eröffnet.

Wittenberge | „Wenn ein Kunde bei mir einschläft, ist es das größte Kompliment für mich.“ Es gibt wohl nicht so viele, die diesem Satz zustimmen würden. Für die Kosmetikerin Sandra Brandes hingegen passt er genau. Die 39-Jährige hat am Montag ihr eigenes Kosmetikstudio „Hautpunkt“ in Wittenberge eröffnet und lockt mit ausgefallenen Behandlungsangeboten. Wellness...

