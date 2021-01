Wittenberge Unfall : Unfall mit zwei Verletzten

In Wittenberge sind am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall zwei Autoinsassen verletzt worden.

Wittenberge | In Wittenberge sind am Mittwochabend an der Kreuzung Parkstraße/Dr.-Wilhelm-Külz-Straße zwei Autos zusammengestoßen. Beide Insassen wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden, teilte die Feuerwehr mit. Diese sicherte die Einsatzstelle, ...

