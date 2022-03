Spende von Debe-Transporte : 15 neue Bänke für Wittenberge

Am Montag erhielt die Stadt Wittenberge eine Spende der ortsansässigen Firma Debe-Transporte. 15 bunte, selbst gefertigte "Quasselbänke" sollen nun in der Stadt aufgestellt werden.

Wittenberge | Sie sind bunt, einzigartig und vor allem: selbst gefertigt. Am Montag übergab Detlef Benecke von dem Unternehmen Debe-Transporte 15 nigelnagelneue „Quasselbänke“, wie er sie nennt, an die Stadt Wittenberge. Und der Name soll auch Motto sein, wie er erklärt. Denn die neuen Sitzgelegenheiten sollen genau zu diesem „Quasseln“, also zum Reden und Kommuniz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.