Corona-Pause zu Ende : Wittenberge lädt nach zwei Jahren wieder zum Frühlingserwachen

Am Sonntag, dem 3. April, will die Wittenberger Innenstadt den Frühling begrüßen. Dafür werden auch Schausteller in die Bahnstraße kommen, Geschäfte werden öffnen.

Wittenberge | An eine Zeit vor Corona erinnern - Das will der Wittenberger Interessenring (WIR) und lädt dafür die Elbestädter und Besucher aus der ganzen Region zum altbekannten Frühlingserwachen in die Wittenberger Innenstadt. „Wir haben ein rundum buntes Programm gestrickt“, freut sich der Vorstandsvorsitzende des WIR, Thomas Schneider, das sie am Sonntag, 3. Ap...

