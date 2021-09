Wittenberger Apfelmarkt : „Zu gut für die Tonne!“

Am 2. Oktober wird es fruchtig in der Wittenberger Innenstadt. Der Apfelmarkt lockt mit vielen Ständen, Händlern, einem Kleinerzeugermarkt und Kinderkarussellen.

Wittenberge | Am ersten Oktoberwochenende wird es fruchtig in der Wittenberger Bahnstraße. „Zu gut für die Tonne“ - Unter diesem Motto wird am 2. Oktober der Apfelmarkt die Innenstadt von 11 bis 17 Uhr beleben und in diesem Jahr mit einer Besonderheit, dem Kleinerzeugermarkt, aufwarten. Hier darf alles angeboten werden Auf 500 Metern Länge, vom Stern beginnen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.